Darío Osorio fue titular en la victoria del Midtjylland que trepa a la cima de la Europa League

Darío Osorio brilló este jueves con la camiseta del Midtjylland, jugando un rol clave en la victoria por 1-0 sobre el Genk de Bélgica que impulsó a su equipo hasta lo más alto de la UEFA Europa League.

El chileno se mostró activo desde el primer minuto y fue protagonista en el primer tanto del elenco danés, luego de sacar un zapatazo que bloqueó a medias el portero y le dejó servido el rebote al coreano Cho Gue-sung, quien abrió la cuenta en el 16'.

La escuadra nórdica mantuvo el control de las acciones a lo largo de la fracción inicial y coqueteó con el segundo gol a través de Júnior Brumado (27' y 36') y el propio Osorio (31').

Para el segundo tiempo se dieron vuelta los papeles y ante la necesidad de emparejar las cifras, la visita tomó las riendas del pleito y metió en su zona del campo al conjunto escandinavo.

Sin embargo, el dueño de casa logró afirmarse y no permitió la igualdad de su adversario. Sobre el final, Kevin Mbabu sustituyó a un Osorio que dejó la cancha como uno de los hombres más destacados de los "lobos".

Así y a la espera de que termine de disputarse la fecha, el combinado del seleccionado criollo escaló hasta lo más alto de la tabla con quince puntos, superando por uno al Real Betis de Manuel Pellegrini y Ferencvaros, y quedó bien posicionado para avanzar de fase sin tener que jugar la ronda de playoffs.

Ahora, Midtjylland debe preparar el choque de este domingo ante Nordsjaelland por la Copa de Dinamarca, mientras que por el certamen continental enfrentará al SK Brann el próximo 22 de enero, en el marco de la penúltima jornada.

(Imagen: @fcmidtjylland)

PURANOTICIA