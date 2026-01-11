Darío Osorio entra en vitrina: Midtjylland proyecta la mayor venta del fútbol danés

Darío Osorio se ha transformado en una de las principales joyas del FC Midtjylland, luego de cumplir plenamente con las expectativas que tenía el club danés cuando adquirió su pase desde Universidad de Chile.

El volante chileno logró consolidarse como titular, aportando goles y asistencias clave durante la última temporada, lo que fue determinante en la campaña del equipo en la liga local.

Gracias a su rendimiento, el FC Midtjylland ahora busca sacar réditos de su inversión, poniendo a Osorio en vitrina de cara al mercado de fichajes europeo, donde varios clubes ya comienzan a observar su evolución.

Así lo confirmó el presidente del club, Claus Steinlein, quien en entrevista con un medio local aseguró tener altas expectativas para el próximo mercado. “Espero que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés”, afirmó, mencionando a Osorio junto a Franculino Djú y Aral Simsir como jugadores “completamente únicos”.

El directivo fue aún más enfático al señalar que se sentiría muy decepcionado si no se concreta una venta récord, tanto para el club como para el fútbol danés. “El momento exacto no lo sé, pero probablemente será en este mercado de verano”, sentenció.

