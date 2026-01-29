Darío Osorio dio una asistencia en el triunfo y clasificación del Midtjylland a octavos de la Europa League

Darío Osorio se lució este jueves con una asistencia para el triunfo por 2-0 sobre Dínamo de Zagreb que le permitió al Midtjylland clasificar a octavos de final de la UEFA Europa League ocupando un meritorio tercer puesto en la tabla general.

El chileno arrancó el partido como titular y exhibió su habitual movilidad en los metros finales de la cancha, pero el entrenador decidió sustituirlo por Edward Chilufya en el minuto 61.

El conjunto danés fue amplio dominador de las acciones en el compromiso aunque no fue capaz de desequilibrar el marcador pese a sus múltiples llegadas al arco contrario, incluyendo un remate tempranero del seleccionado nacional (1').

Sin embargo, la historia cambió en el complemento. El volante criollo recibió la pelota en un veloz contragolpe, envió un centro rasante para Aral Simsir (48') quien se encargó de abrir el marcador con un disparo que apenas pasó la línea de meta.

Fueron pasando los minutos y aunque la escuadra croata amagó con la igualdad, Victor Bak Jensen se hizo presente en el marcador para sentenciar tempranamente el compromiso en la casa de los lobos (73').

Con esta victoria, el elenco escandinavo completó la fase de liga en el tercer lugar con 19 puntos, apenas dos por debajo del líder Olympique de Lyon, con un saldo de seis triunfos, un empate y una caída, 18 goles a favor y ocho en contra.

Ahora, Midtjylland tendrá que esperar hasta el 8 de febrero para volver a la acción cuando enfrente a Copenhague por la fecha 19 de la Superliga de Dinamarca.

(Imagen: @fcmidtjylland)

