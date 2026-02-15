Darío Osorio destaca con asistencia en goleada del Midtjylland

El volante chileno Darío Osorio tuvo una destacada actuación este domingo al aportar una asistencia en la goleada por 4-1 del FC Midtjylland sobre Odense BK, en condición de visitante, por la vigésima fecha de la Superliga de Dinamarca.

El mediocampista nacional fue titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 88, en un encuentro que el cuadro visitante comenzó a encaminar rápidamente con la apertura de la cuenta de Philip Billing a los 3 minutos.

Posteriormente, Junior Brumado marcó de penal a los 8’ y luego anotó de cabeza tras un centro preciso de Osorio a los 20’, firmando una de las acciones más destacadas del compromiso. El brasileño completó su triplete antes del descanso (39’), mientras que Jay-Roy Grot descontó para el local en el segundo tiempo (63’).

Con esta actuación, el formado en Universidad de Chile alcanzó diez asistencias en la temporada, sumando además seis goles, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo en el torneo.

Gracias a esta victoria, el Midtjylland llegó a 42 puntos y se mantiene como único escolta del líder AGF, a solo dos unidades de la cima cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular. En la próxima jornada, Osorio y compañía visitarán a Silkeborg, y el 1 de marzo recibirán a Brøndby.

