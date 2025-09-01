Darío Osorio brilla en Dinamarca y sueña con jugar en el Liverpool: “Dará el salto”

Parece ser cosa de tiempo para que Darío Osorio logre dar un nuevo salto en su carrera en el fútbol europeo, pues con sus grandes actuaciones en el FC Midtjylland de Dinamarca, el joven delantero chileno ya despierta interés en clubes del Viejo Continente.

En ese sentido, el ex futbolista danés Dan Sörensen, quien actualmente trabaja como periodista deportivo, se refirió al futuro del nacional, y reveló el gran sueño que tiene el oriundo de Hijuelas.

"Sé que su sueño es hacer una carrera en Inglaterra. Me lo dijo. Y su mayor sueño es jugar en Liverpool", reconoció a Las Últimas Noticias Sörensen, quien todas las semanas le toca cubrir los entrenamientos del Midtjylland y, al hablar español, logró acercarse al criollo.

"No tengo dudas de que Darío dará el salto, porque es un futbolista especial y, en un año, tal vez el próximo verano, va a continuar su carrera en un lugar más grande que Midtjylland", añadió.

Consignar que Osorio viene de convertir el domingo por cuarto partido consecutivo en la agónica victoria de su equipo sobre el Brondby, por la séptima fecha de la Superliga de Dinamarca.

