Daniel Núñez cerró con broche de oro el triunfo de Chile en Copa Davis

Daniel Núñez (790° del ranking) vivió una jornada soñada esta domingo, donde el tenista nacional hizo su estreno absoluto en Copa Davis con un triunfo sobre el luxemburgués Louis Van Herck (1.293°), sellando con un 4-0 la victoria de Chile en la serie de Copa Davis disputada en el Court Central "Anita Lizana".

El criollo de 24 años se mostró errático durante algunos pasajes de la contienda, pero terminó sacando adelante la tarea y se impuso por parciales de 7-6 (2), 4-6 y 10-4 en una hora y 43 minutos.

Tras propinarse dos quiebres por lado en el primer set, los jugadores extendieron la definición hasta el tie break, instancia donde el chileno quebró en tres ocasiones a su rival para encaminar un contundente 7-2.

Los papeles se invirtieron en el segundo capítulo, en el cual el europeo le arrebató el servicio al talento local en dos oportunidades, forzando así un súper tie break en la tercera manga.

Fue entonces y con el firme aliento del público en las tribunas que el rancagüino sacó lo mejor de su arsenal para cerrar su triunfo con un holgado 10-4 desatar la alegría del capitán del equipo, Nicolás Massú.

PURANOTICIA