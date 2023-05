Daniel Morón y nueva expulsión del uruguayo Falcón: "hay que controlar estos excesos"

Mal cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 para Colo-Colo, que cayó por 1-0 frente a Curicó Unido en el estadio Monumental, en un partido donde sufrió nuevamente la expulsión del defensa uruguayo Maximiliano Falcón.

El charrúa recibió tarjeta roja directa a los 64' por un planchazo a Nicolás Barrios, donde en primera instancia el árbitro sancionó la falta con amarilla, pero tras revisión del VAR cambió la cartulina. Fue la segunda expulsión del zaguero en el semestre, por lo que el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, criticó al jugador.

"Siempre que uno se queda con un hombre menos disminuye al equipo. No sé si fue para expulsión o no, pero lamentablemente a veces cuando estás perdiendo, hay que controlar estos excesos y más Falcón, que ha tenido una recaída", expresó el histórico ex portero de los albos.

Sobre el cotejo, el "Loro" sostuvo que "con lo que hoy mostró el equipo, seguro que nos va faltando mucho. No nos vimos para nada bien. Podíamos haber estado más arriba, con algún mejor juego, con más puntos, pero hemos tenido un hospital dentro de Colo Colo y eso también muchas veces no te ayuda a tener todo lo que necesitas y competir a mejor nivel".

Por último, Morón se refirió al regreso de Jordhy Thompson: "Hacía mucho tiempo que no jugaba. Volvió a los entrenamientos hace 5 ó 6 días atrás y es muy prematuro para un jugador que no estaba jugando que afine el juego con sus compañeros y hoy sintió eso también él".

