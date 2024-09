Daniel Morón recordó sus momentos más críticos como gerente deportivo de Colo-Colo: "Estuve a punto de dejar todo"

Pese al tropiezo ante Magallanes por Copa Chile, Colo-Colo ha tenido un gran 2024, donde además de pelear palmo a palmo el título del Campeonato Nacional con Universidad de Chile, los albos lograron instalarse en cuartos de final de Copa Libertadores, donde se verán las caras ante River Plate.

Fuera de la cancha y la banca técnica, uno de los grandes responsables de este auspicioso presente es Daniel Morón, actual gerente deportivo del club, cargo que ocupa desde marzo de 2021 y que según el propio "Loro", le ha significado un gran estrés.

En conversación con el exportero Marcelo Ramírez para su programa «El Legado», Morón admitió que "yo no me preparé para esto. Lo mío es la experiencia de haber vivido fútbol, pero no tuve una preparación de gestión deportiva que es muy importante".

Respecto a las dificultades que ha vivido en el puesto, el argentino detalló que "al principio lo pasé mal. El primer año fue durísimo, con muchísimo estrés. El segundo año estuve a punto de dejar todo y hasta principios de este año, que colapsé en la pretemporada. Después del cuarto día que estábamos en Uruguay, sentí que estaba mal".

"Dije ‘necesito descanso’. Hablé con la gerencia, hablé con el presidente del momento y me vine, me hice unos análisis y me sometí a temas psiquiátricos. Me aconsejaron tomarme unos días de vacaciones. Fui al sur de Chile, la pasé bien, vine recuperado y de ahí en adelante me he sentido mucho mejor", agregó.

PURANOTICIA