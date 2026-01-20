Daniel Garnero y el cierre del plantel en la UC: "Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto"

En la previa del duelo ante Huachipato por las semifinales de la Supercopa, el director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se refirió al armado del plantel para la temporada 2026, donde los "cruzados" lograron sumar a cinco jugadores.

En conferencia de prensa, el estratego explicó que "en eso de equiparar el plantel, es mejor traer uno más, pero no estaba la posibilidad de traer alguien. Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto. Hoy hay un tema con los juveniles, que es muy importante y necesario. Los chicos se tienen que preparar para ganarse ese lugar".

Con respecto al momento en que llega su equipo, el DT sostuvo que "llegamos a mitad de año y teníamos objetivos claros y muy difíciles. El plantel era reducido y logramos las metas. En esta etapa estamos tratando nivelar y equiparar el plantel. Necesitamos cantidad y calidad de jugadores".

El otrora entrenador de la selección de Paraguay también justificó la ausencia de amistosos en la pretemporada del elenco precordillerano. "Vamos a tener un calendario muy apretado y necesitamos una base física. Optamos por eso. No vamos a estar lo fino que necesitamos pero el año va a ser muy largo", precisó.

Por último, Garnero resaltó la importancia del torneo que disputarán estos días, puntualizando que "pasa en todas las ligas que la Supercopa se define en los primeros partidos en plena preparación, pero son las reglas del juego. Si tienes la posibilidad de ganar un título en dos partidos es porque algo bueno hiciste el año pasado".

PURANOTICIA