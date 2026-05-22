Daniel Garnero saca pecho por la UC: "Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo"

Universidad Católica sigue firme en su objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto cruzado se hizo fuerte en el Claro Arena y venció por 2-0 a Barcelona de Ecuador, resultado que le permitió mantenerse como líder del Grupo D del certamen continental a falta de una fecha para el cierre de la fase grupal.

Tras el triunfo, el técnico de la UC, Daniel Garnero, valoró el rendimiento de su equipo y destacó la importancia de la victoria para seguir dependiendo de sí mismos en la competencia.

"Fuimos pacientes, circulamos y tuvimos jugadas muy claras antes del gol. En líneas generales estamos muy conformes, porque hicimos un gran partido, teníamos que ganar, ganamos y ganamos justamente", expresó el DT argentino.

El estratega también puso énfasis en el momento anímico que atraviesa el plantel y cómo eso ha influido en el desempeño colectivo.

"Estamos muy bien. La parte anímica es importantísima en el rendimiento individual y colectivo. El hecho de haber tenido la copa que estamos teniendo, fue todo por méritos del grupo, el equipo se consolida con los resultados. Es todo positivo y optimista. Estamos muy contentos de haber llegado a la quinta fecha de la fase de grupos en esta posición y de la manera que llegamos", añadió.

Además, Garnero aprovechó de responder a quienes han relativizado la campaña del elenco precordillerano en el torneo continental.

"Estamos muy contentos por el triunfo que tuvimos. Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa, estoy disfrutando mucho eso. Nos fijaremos cómo vamos a armar el domingo (ante Colo-Colo)".

Finalmente, el entrenador se refirió al decisivo compromiso frente a Boca Juniors en Argentina, donde Universidad Católica buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda.

"No tenemos la posibilidad y la suerte de estar clasificados con 10 puntos, como veo que en otras zonas sí pasó. Vamos a tener que ir a Boca a hacer un muy buen partido. Estamos muy confiados de que vamos a traernos la clasificación", sostuvo.

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