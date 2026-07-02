Damián Pizarro estaría a un paso de sellar su regreso al fútbol chileno con la camiseta de Audax Italiano

Audax Italiano buscará en la segunda parte de esta temporada salir de la parte baja de la tabla de la Liga de Primera, donde se encuentra en el 13° casillero, a tan sólo tres puntos de la zona de descenso.

Para eso, el cuadro de colonia ya ratificó a Patricio Graff como nuevo entrenador después de la salida de Gustavo Lema, y en las últimas horas, volvió a surgir el nombre de Damián Pizarro como posible fichaje.

El joven delantero está "cortado" en Racing de Avellaneda, donde jugó poco y nada, por lo que busca nuevo club. En ese sentido, el formado en Colo-Colo se acercaría a regresar al fútbol chileno al ser nuevamente vinculado al conjunto itálico.

"Las conversaciones avanzaron de manera importante y la operación se encuentra muy bien encaminada", informó el medio partidario "Tanoticias".

El citado medio añadió que "de no surgir inconvenientes de último momento, Damián Pizarro podría convertirse en uno de los refuerzos de Audax Italiano para la segunda parte de la temporada 2026".

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