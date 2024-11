Damián Pizarro afronta semanas decisivas para su futuro en Udinese

A pesar de haber llegado a Udinese con grandes expectativas tras sus destacadas actuaciones en Colo Colo y el importante desembolso que el club italiano realizó por sus servicios, el delantero chileno Damián Pizarro aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Aunque ha sido convocado en siete ocasiones durante la actual temporada de la Serie A, el técnico Kosta Runjaic aún no ha decidido darle minutos en el campo. Pizarro, en cambio, ha tenido participación en la rama Primavera (sub 20) del equipo friulano, lo que ha mantenido su ritmo de competencia.

No obstante, la situación podría dar un giro en las próximas semanas. Según el portal Tutto Udinese, especializado en el club italiano, Pizarro tendrá un periodo de prueba de aproximadamente un mes y medio con el primer equipo, el cual será clave para definir su continuidad en el club. Si no logra ganarse un lugar en el once titular, el delantero podría ser cedido a préstamo en el mercado de invierno de 2025.

Ver también: DT de Udinese dice que Alexis Sánchez "está de regreso" y que a Damián Pizarro "hay que darle tiempo"

La decisión de someter al jugador a esta prueba podría estar relacionada con el exceso de jugadores en la delantera de Udinese, especialmente con la recuperación de Alexis Sánchez y Gerard Deulofeu, quienes se espera que estén disponibles para el primer mes del próximo año, lo que dejaría a Pizarro luchando por un lugar entre un total de ocho atacantes en el plantel.

PURANOTICIA