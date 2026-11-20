Deportes Recoleta, como local en La Pintana, revirtió el marcador y se impuso a Santiago Wanderers en el inicio de la liguilla del Campeonato del Ascenso.

Los "textileros", que remataron en el séptimo lugar de la tabla general del año, a diferencia del cuarto puesto de los "caturros", llegaron a este pleito con el historial a su favor en esta temporada, dado que en los dos choques que hubo en la fase regular se alzaron victoriosos.

Pero las estadísticas no juegan, aseguran muchos entrenadores y futbolistas. A los seis minutos, el elenco porteño aprovechó la ejecución de un tiro libre. Un centro llovido de Cristóbal Villarreol cayó en medio del área y, entre todo el tumulto de defensores y atacantes, Cristopher Valenzuela cabeceó dejando a medio camino a Álvaro Salazar, que había salido a buscar el balón, y fue el primer testigo en ver cómo el esférico se anidaba en las redes.

Recoleta sintió el golpe y quiso hacer pesar las dos victorias de este año. Y se vio beneficiado el cuadro metropolitano con la expulsión que sufrió Ignacio Flores a los 25', producto de doble cartulina amarilla. Tal situación cambió el curso del partido.

A los 29' los capitalinos reclamaron mano en el área de Joaquín Silva. El juez Manuel Vergara recurrió al VAR y determinó la máxima sentencia. Branco Provoste desde el punto penal no se equivocó cuando el cronómetro indicaba el minuto 32.

Mikel Arguinarena armó una jugada por el sector derecho de los Albiazules a los 41' que capitalizó con un remate desde fuera del área Carlos González, cuyo remate rebotó y dejó sin opción al golero Eduardo Miranda, para estructurar el 2-1 antes del descanso.

En la segunda fracción siguió el dominio de los locales, que querían cimentar una ventaja tranquilizadora. La cual pudo llegar a los 64', cuando Sergio Felipe botó a Arguinarena. Pero ahora Miranda le contuvo el penal a Provoste y el resultado seguía a la mano para los verdes, que pudieron empatar a los 69' cuando Marcos Camarda sacó un furioso disparo que obligó a una reacción de gran nivel de Salazar.

Wanderers se envalentonó y adelantó las filas. Esto fue aprovechado por los dirigidos de Francisco Arrué, que comenzaron a poner pelotazos a las espaldas de los defensores rivales. Así fue como llegó el 3-1 a los 71' por medio de Roberto Riveros, que con un globito superó a Miranda en un gol de gran calidad por su finiquito.

El partido siguió en un terreno de búsqueda del gol. Mientras Recoleta buscó el cuarto gol, los valpinos persiguieron el descuento. Pero no hubo más movimientos en el placar.

La revancha se disputará en Valparaíso el próximo jueves 26 de noviembre a contar de las 19:00 horas y donde Wanderers debe al menos ganar por 2-0 si quiere forzar los penales. Un resultado superior les hace avanzar a semifinales. De lo contrario, los que celebrarán serán los albiazules.

PURANOTICIA