D. Limache sorprende en el mercado de fichajes con la llegada de un mediocampista uruguayo-español

El cuadro "tomatero" oficializó la llegada de Tiago Galletto, de 24 años, quien proviene del AVS FS de Portugal y cuenta con experiencia en la Primera División uruguaya.
El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en plena acción y Deportes Limache sorprendió con un refuerzo desde Europa.
El cuadro "tomatero" oficializó al volante uruguayo-español, Tiago Galletto, de 24 años, y quien proviene del AVS FS de Portugal.
El mediocampsita charrúa defendió en su carrera las camisetas de River Plate y Cerro Largo, ambos de la Primera División del fútbol uruguayo.
Cabe señalar que la cuenta Youth Scouting detalló que se trata de un "jugador agresivo, fuerte, y capaz de jugar también como defensa central. Gran posicionamiento en el campo, jugador clave en jugadas a balón parado".
(Imágenes: @clubdeporteslimache, @afs_viladasaves)
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