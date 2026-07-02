D. Limache sorprende en el mercado de fichajes con la llegada de un mediocampista uruguayo-español

El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en plena acción y Deportes Limache sorprendió con un refuerzo desde Europa.

El cuadro "tomatero" oficializó al volante uruguayo-español, Tiago Galletto, de 24 años, y quien proviene del AVS FS de Portugal.

El mediocampsita charrúa defendió en su carrera las camisetas de River Plate y Cerro Largo, ambos de la Primera División del fútbol uruguayo.

Cabe señalar que la cuenta Youth Scouting detalló que se trata de un "jugador agresivo, fuerte, y capaz de jugar también como defensa central. Gran posicionamiento en el campo, jugador clave en jugadas a balón parado".

(Imágenes: @clubdeporteslimache, @afs_viladasaves)

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