D. Limache se aleja de la zona de descenso tras vencer a U. Española que queda al borde del abismo

En un partido de dientes apretados y que había sido calificado como una verdadera "final" por la permanencia, Deportes Limache se hizo fuerte en el estadio Lucio Fariña Fernández y venció por la cuenta mínima a Unión Española, acercándose a pasos agigantados a la salvación en la Liga de Primera.

Separados por apenas un punto y con el colista Deportes Iquique jugando en paralelo, "cerveceros" e hispanos afrontaban este compromiso con la obligación de quedarse con la victoria, particularmente estos últimos para escapar de una vez por todas de la complicada zona de descenso.

La desesperación y el nerviosismo se apoderaron de ambos equipos durante la primera fracción, donde salvo por un par de llegadas clarísimas de la visita que exigieron al portero Matías Bórquez (14' y 19'), casi no se registraron acciones de peligro en los arcos del reducto quillotano.

De ahí en más, tanto el cuadro de colonia como el dueño de casa extraviaron la escasa precisión que habían mostrado y sus intentos por generar peligro solo se quedaron en tibias aproximaciones en un encuentro que no estaba cumpliendo con el rótulo de "final" que se le había dado en la previa.

Sin embargo, el cotejo tomó un nuevo aire en el complemento y estuvo cerca de ponerse cuesta arriba para el "Tomate Mecánico" por la expulsión de Augusto Aguirre los 48', pero el VAR llamó al árbitro Diego Flores a revisar la secuencia y optó por revertir su decisión, manteniendo a los protagonistas en igualdad numérica.

A pesar de eso, el duelo seguía sin prender al margen del leve domionio que ejercía el forastero, que se acercó en más de una oportunidad a las barbas de Bórquez. No obstante, los dirigidos por Gonzalo Villagra vieron cómo se complicaban sus opciones con la tarjeta roja que recibió el defensa Bianneider Tamayo luego de una evidente falta sobre César Pinares (70').

Como era de esperarse, el elenco limachino aprovechó el hombre extra que tenían sobre el césped y poco después de un tiro de Luis Guerra que fue repelido por el cancerbero, el propio delantero venezolano envió un centro al área para el cabezazo de Facundo Pons, quien abrió la cuenta con su sexta conquista del certamen (80').

Con el marcador a su favor, el conjunto rojinegro logró administrar el resultado hasta abrochar un triunfo clave que le permitió afianzarse en el 14° lugar con 25 puntos, cuatro por arriba del combinado de Independencia y Deportes Iquique, ambos con 21 unidades, quedando con serio riesgo de perder la categoría el próximo fin de semana si los tomateros vuelven a ganar.

En la penúltima fecha del certamen, los dos equipos jugarán en simultáneo, con Unión Española recibiendo a O'Higgins en el estadio Santa Laura y Deportes Limache visitando Unión La Calera, partidos agendados para las 18:00 del domingo 30. En paralelo, Iquique se verá las caras con Everton en Viña del Mar.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Yonathan Andía, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz;, Francisco Romero, Misael Llantén (Danilo Catalán, 9'); César Pinares; Luis Guerra, Facundo Pons (Luis Hernández, 85'), Bastián Silva. (DT: Víctor Rivero)

Unión Española

Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón (Gabriel Norambuena, 83'), Bianneider Tamayo; Gonzalo Castellani (Cristian Insaurralde, 83'), Felipe Massri, Ariel Uribe (Valentín Vidal, 74'); Fernando Ovelar (Ignacio Jeraldino, 88'), Franco Ratotti, Pablo Aránguiz. (DT: Gonzalo Villagra)

Expulsados: Bianneider Tamayo (UE, 72')

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

