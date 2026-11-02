D. Limache derrota a Audax Italiano y se consolida en zona de clasificación a Copa Sudamericana

Audax Italiano no pudo superar el murallón defensivo de un Deportes Limache que ganó por 2-0 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, en el marco de la fecha 26 de la Liga de Primera, consolidándose en puestos de clasificación a torneos internacionales.

El dueño de casa venía con el impulso anímico que le significó su victoria sobre Universidad de Concepción que lo instaló de lleno en zona de Copa Sudamericana. El cuadro de colonia, en tanto, llegaba con un invicto de cuatro encuentros que lo ilusionaban con alejarse de la zona de descenso.

Aunque el primer aviso corrió por cuenta de la visita a los veinte segundos, fueron los rojinegros quienes tomaron la delantera en el compromiso. Tras un servicio de esquina, Javier Rojas recibió la pelota y envió un centro rasante que impactó sin complicaciones Augusto Aguirre para vencer al portero Tomás Ahumada (14').

Pese a este duro golpe, el elenco floridano tomó las riendas del compromiso, impuso su juego, generó un par de acciones claras de peligro (31' y 34') y en los descuentos, cuando parecía que se acercaba al empate, el árbitro Cristián Galaz le anuló una conquista por una mano previa de Franco Troyansky.

Así y todo, los pupilos de Patricio Graff mantuvieron la intensidad en el complemento desplegando lo mejor de su repertorio. Fue precisamente en el tramo inicial del segundo tiempo donde mejor se vieron los tanos, que obligaron a un par de grandes intervenciones del portero César Dutra (46' y 54').

Los limachinos trataron de emparejar el trámite del cotejo pero no fue suficiente para frenar los embates de los audinos, que siguieron presionando en búsqueda de la igualdad y siguieron exigiendo al golero cervecero, quien fue capaz de mantener el cero en su arco (71', 81' y 83').

En el tiempo añadido, el juez central pitó un penal para el Tomate Mecánico, el cual fue convertido por Marcos Arturia (90+9'), sentenciando así el triunfo que catapultó a los rojinegros hasta el cuarto puesto con cuarenta puntos. El combinado itálico, en cambio, se mantuvo 13° con treinta unidades, aun a siete de la temida zona de descenso.

Audax Italiano volverá a la cancha este domingo a las 12:30 horas para recibir a Coquimbo Unido. Ese mismo día a las 20:00, Deportes Limache visitará el Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Limache

César Dutra; Dylan Escobar, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén (Tiago López, 72'), César Fuentes, Leonardo Valencia (Axel Alfonzo, 72'); Daniel Castro (Vicente Álvarez, 90+5'), Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 90+5'), Jean Meneses (Carlos Morales, 72'). (DT: Víctor Rivero)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Óliver Rojas (Vicente Zenteno, 65'), Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Martín Jiménez (Ariel Uribe, 80'), Marco Collao, Federico Mateos (Diego Coelho, 72'), Nicolás Orellana, Giovani Chiaverano; Franco Troyansky. (DT: Patricio Graff)

Árbitro: Cristián Galaz

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA