D. Iquique remonta ante Cobresal y mantiene la ilusión de permanecer en Primera División

Deportes Iquique sigue siendo en estos momentos uno de los dos equipos que desciende (junto a Unión Española) y, a dos fechas del final de la Liga de Primera, con sus 21 puntos, requiere de más que un milagro para salvarse.

Pero lo que hizo este viernes, al menos, le da vida para seguir peleándola porque se impuso 2-1 como local ante Cobresal, estableciendo una marca que no había logrado en el torneo: ganar dos partidos en forma consecutiva (el anterior fue ante Unión La Calera).

Y en esta jornada que puede terminar siendo decisiva hubo un héroe: el delantero Álvaro Ramos, uno que ya está en la historia del club.

"Chanchi" fue trascendental para la levantada de los "Dragones Celestes" ante los "mineros" que no estuvieron a la altura en el primer tiempo.

Y es que el ímpetu con el cual salieron los iquiqueños para lograr los puntos que requerían para seguir soñando con no caer de categoría en esta misma fecha, no tuvo correspondencia en la solidez ofensiva.

Más allá de una secuencia de tiros de esquinas y un par de sorpresivos rebotes que dio el arquero Jorge Pinos, los dueños de casa carecieron de claridad y presencia en el área rival.

Cobresal, sin caer en la desesperación, siguió así con la fórmula ideada en la semana, esa del trazo largo comandado por Jorge Henríquez esperando que la oportunidad de vulnerar a la defensa rival llegara.

Y llegó. Fue en los descuentos del primer tiempo cuando Henríquez armó un contraataque que no pudo definir David Coelho, pero que sí pudo hacer César Munder tras buen pase final de César Yanis.

Pero luego apareció Ramos. Con dos golazos de su sello (el 100 y el 101 vistiendo la camiseta de los nortinos), el atacante reanimó el corazón iquiqueño que sumó 21 unidades, pero aún no abandona el último puesto, y por ende la zona de descenso directo.

Sin embargo, si pone presión a Unión Española, penúltima por diferencia de goles y también con 21 puntos.

En la siguiente fecha, los "Dragones Celestes" visitarán a Everton, equipo que se complicó tras perder contra Audax Italiano.

Deportes Iquique (2)

Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova (Matías Blásquez, 63’), Salvador Sánchez, Misael Dávila; Diego Orellana (César Fuentes 83’), Marcos Gómez (Bryan Soto, 46’); César González, Agustín Venezia (Hans Salinas, 62’), Edson Puch (Steffan Pino, 63’); Álvaro Ramos. DT: Rodrigo Guerrero.

Cobresal (1)

Jorge Pinos; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández (Alejandro Márquez, 79’); Diego Céspedes, Jorge Henríquez, Christian Moreno; César Yanis, David Coelho (Sergio Carrasco, 76’) y César Munder (Félix Triñanes, 76’). DT: Gustavo Huerta.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: Tierra de Campeones.

Goles: César Munder (CS, 45’) y Álvaro Ramos (IQ, 47’y 55’).

Árbitro: Héctor Jona.

