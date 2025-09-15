D. Copiapó dejó escapar la oportunidad de arrebatarle el liderato a la U. de Concepción tras empatar con D. Antofagasta

Ante un lleno casi total en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Copiapó lamentó un amargo empate a uno ante Deportes Antofagasta y desperdició la gran oportunidad de arrebatarle a Universidad de Concepción (UDEC) el primer lugar de la Liga de Ascenso.

El "León de Atacama" fue amplio dominador de las acciones en la primera fracción, donde los pupilos de Hernán Caputto monopolizaron las acciones de riesgo, pero no fueron capaz de convertir ante el sólido Fernando Hurtado, quien contuvo los remates de Matías Gallegos (36') y Enzo Fernández (45').

Sin embargo, quien más cerca estuvo de convertir fue Rodrigo Orellana. El canterano copiapino llegó muy exigido a conectar un centro de Thomas Jones (12') y después erró increíblemente dentro del área después de recibir un pase rasante desde el sector derecho.

En el segundo tiempo se dieron vuelta los papeles y el cuadro "puma" salió a la cancha con una actitud más ofensiva, la cual le permitió ponerse en ventaja a los 53' a través Felipe Álvarez, quien capturó un balón suelto en la zona de peligro.

La visita pudo aumentar las cifras en los 59', pero el travesaño se lo negó. Poco a poco el dueño de casa retomó el control del compromiso, se instaló en campo contrario y en el epílogo encontró recompensa a su buen juego con un potente cabezazo de Manuel López para decretar el empate (85').

El elenco minero contó con opciones para dar vuelta el marcador pero no las pudo aprovechar, firmando una paridad que lo mantuvo como escolta de la UDEC con 42 puntos, uno menos que el "Campanil". El conjunto albiazul, en tanto, quedó sexto con 37 unidades.

Deportes Copiapó volverá a la acción el sábado 4 de octubre para visitar a partir del mediodía a Deportes Recoleta. Al día siguiente, Deportes Antofagasta recibirá en el estadio Calvo y Bascuñán a Curicó Unido.

(Imagen: Sergio Briceño | Comunicaciones Deportes Copiapó)

PURANOTICIA