D. Concepción y Cobreloa no se sacaron ventaja y dejaron abierta la definición de la liguilla por el Ascenso

Ante un impresionante marco de 29 mil personas en el estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción y Cobreloa firmaron un reñido empate a uno por el duelo de ida de la final de liguilla de promoción, dejando abierta la definición del último ascenso a la Liga de Primera.

El cuadro penquista había accedido a esta instancia tras dejar en el camino a un Deportes Copiapó que había concluido la fase regular en el segundo lugar. Los loínos, en tanto, venían de superar en una cerrada llave a San Marcos de Arica.

El duelo prometió emociones desde el inicio. El dueño de casa salió con todo y generó claras ocasiones de gol antes de los cinco minutos, obligando a los calameños a resguardarse en su zona para buscar los espacios y hacer daño en el contragolpe.

Poco a poco la visita fue emparejando las acciones y en el 37' tuvo la llegaba más peligrosa de la primera mitad. Aldrix Jara envió el balón al corazón del área, pero Sebastián Zúñiga no definió correctamente pes a tener el arco disposición.

La escuadra lila recuperó el control del compromiso en el comienzo de la segunda fracción y abrió la cuenta en el 52'. Ariel Cáceres abrió la pelota hacia la banda derecha para Carlos Morales, quien a su vez aceleró hasta línea de fondo y mandó un centro raso que el propio Cáceres se encargó de impactar para poner el 1-0.

No obstante, la ventaja no le duró mucho tiempo a los locales, ya que a en el 65', Iván Ledezma sorprendió a todo el mundo al capturar un rebote y rematar de larga distancia para vencer la resistencia del portero Nicolás Araya.

Aunque ninguno de los dos elencos claudicó en su intento de quedarse con la victoria para tomar la delantera en la serie, las defensas estuvieron sumamente aplicadas para evitar un nuevo gol, sentenciando así un justo empate en la región del Biobío.

Cobreloa y Deportes Concepción definirán al ganador de la liguilla este domingo a partir de las 20:15 horas en el estadio Zorros del Desierto. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el cotejo se iría a alargue y, de persistir la paridad, habría que recurrir a los penales.

