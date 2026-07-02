D. Concepción derrota a Huachipato en los descuentos y lidera su grupo en la Copa Chile

Deportes Concepción, inspirado en lo que hizo el miércoles de la semana pasada, volvió a reaccionar en la agonía del compromiso y derrotó por un ajustado 2-1 a Huachipato en Talcahuano, trepando a la cima del grupo H de Copa Chile.

Aunque la visita se vio mejor en el arranque del compromiso, los dirigidos por Jaime García fueron emparejando la contienda hasta conseguir la apertura de la cuenta en un sutil cabezazo de Rafael Caroca para desviar el centro de Nicolás Vargas desde un tiro libre (22').

El "León de Collao" recuperó el control del compromiso tras la conquista "acerera", pero no fue capaz de llegar a la igualdad antes del descanso, pese a tener un par de ocasiones claras de peligro por medio de Joaquín Larrivey (26' y38').

Sin embargo, el cuadro penquista tuvo su revancha en el arranque del complemento cuando el volante Mario Sandoval aprovechó un despeje frontal y con un potente zapatazo cruzado superó la resistencia del portero Christian Bravo (50').

A partir de ese momento el encuentro tomó otro ritmo, mucho más intenso y tal como ocurrió hace casi una semana, el elenco forastero golpeó en los descuentos y selló su triunfo con una conquista de Ethan Espinoza, quien impactó con una volea un balón aéreo de Aldrix Jara (90+2').

De esta manera, el conjunto lila llegó a siete puntos y alcanzó en la cima al líder Deportes Puerto Montt. Los metalúrgicos, en cambio, se estancaron en el último puesto con tres unidades.

En el marco de la quinta fecha del certamen, Huachipato enfrentará a al combinado de la región de Los Lagos desde las 15:00 horas de este domingo, mientras que Deportes Concepción visitará a Deportes Temuco desde las 19:30 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Huachipato

Christian Bravo, Renzo Malanca, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Guillermo Guaiquil (Sebastián Melgarejo, 68'), Santiago Silva (Javier Cárcamo, 86'), Maicol León, Lucas Velásquez (Harold Antiñirre, 82'); Mario Briceño (Ezequiel Cañete, 86'), Lionel Altamirano, Kevin Altez (Cris Martínez, 68'). (DT: Jaime García)

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Misael Dávila (Nicolás Fuentes, 84'); Matías Cavalleri (Aldrix Jara, 70'), Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 84'), Claudio Toro (Ethan Espinoza, 42'). (DT: Fernando Díaz)

Árbitro: Fernando Vejar

Estadio: Huachipato CAP Acero, Talcahuano

PURANOTICIA