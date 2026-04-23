D. Concepción consigue su segunda victoria del año tras derrotar por la mínima a Palestino

Abriendo los fuegos de la undécima fecha de la Liga de Primera, el estadio Municipal de La Cisterna fue testigo de cómo Deportes Concepción rompió una mala racha de cinco jornadas sin triunfos. El elenco lila se impuso por la cuenta mínima ante un impreciso Palestino.

Llegar con el envión anímico de haber superado a Colo-Colo no le bastó al cuadro de colonia, que pretendía sumar una nueva alegría esta noche para distanciarse de la zona baja de la clasificación. Por su parte, la escuadra visitante aterrizó en la capital tras un ajustado empate contra Deportes La Serena, resultado que los mantenía como colistas exclusivos y distanciados de la permanencia.

Los primeros pasajes del compromiso mostraron gran intensidad, registrándose una oportunidad nítida de gol para cada bando a los 7' y 14'. Justo al cumplirse el cuarto de hora, el guardameta baisano Sebastián Pérez cometió una infracción dentro del área sobre Joaquín Larrivey. El juez del encuentro no dudó en sancionar la pena máxima, la cual fue transformada en gol a los 17' por el propio atacante lila.

Con la desventaja en el marcador, los pupilos de Cristian Muñoz asumieron el control de las acciones buscando la paridad. Sin embargo, generaron escasas aproximaciones al arco rival, sin lograr incomodar realmente al portero Nicolás Araya ni quebrar el ordenado y aplicado bloque defensivo dispuesto por el representativo del Biobío.

El paso por los vestuarios tampoco aportó claridad al dueño de casa. La oncena tetracolor retornó al césped con el objetivo de dar vuelta el resultado, pero careció de exactitud en el último cuarto de cancha. En la vereda opuesta, los forasteros decidieron apostar de lleno a las salidas rápidas de contragolpe para intentar estirar las cifras.

A medida que el reloj avanzaba, la tónica del enfrentamiento se mantuvo inalterable. El conjunto árabe introdujo modificaciones y se posicionó completamente en territorio rival, mientras que el "Conce" se refugió en su sector defensivo. Los penquistas aprovecharon la creciente ansiedad de los capitalinos, quienes en los pasajes finales del duelo se limitaron a enviar ollazos al área esperando que alguno funcionara.

Dicha fórmula no rindió frutos y el "Tino Tino" quedó estancado en la octava posición con catorce puntos. En contraste, el combinado sureño abrochó una victoria vital que los eleva a ocho unidades, quedando a solo dos puntos de abandonar no solo el último lugar de la tabla, sino también la temida zona de descenso.

Lo que viene para Palestino es una semana determinante en sus aspiraciones de la temporada: el miércoles a las 20:30 horas será local ante Gremio por la tercera jornada de la Copa Sudamericana, y luego, el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, visitará a Everton por la Copa de la Liga.

En el marco de este último certamen, Deportes Concepción se medirá frente a Huachipato desde las 20:30 horas del lunes 4 de mayo.

Alineaciones:

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez (Antonio Ceza, 60'), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Francisco Montes (Bryan Carrasco, 78'), Nicolás Meza; César Munder (Nelson da Silva, 60'), Sebastián Gallegos (Gonzalo Tapia, 60'), Martín Araya (Dilan Salgado, 45'); Ronnie Fernández. (DT: Cristián Muñoz).

Deportes Concepción: Nicolás Araya; Brayan Véjar, Cristián Suárez, Norman Rodríguez (Javier Rojas, 65'), Dilan Varas; Misael Dávila, Jorge Henríquez (Mateo González, 65'); Aldrix Jara (Ángel Gillard, 77'), Joaquín Larrivey (Leonardo Valencia, 77'), Matías Cavalleri (Yonatan Rodríguez, 65'); Ignacio Mesías. (DT: Walter Lemma).

Árbitro: Cristian Garay.

Estadio: Municipal de La Cisterna.

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