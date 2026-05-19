D. Concepción confirmó la salida del entrenador Walter Lemma: estuvo dos meses en el cargo

Deportes Concepción confirmó la salida de su entrenador, Walter Lemma, apenas dos días después de la derrota por 2-0 ante Everton, resultado que mantiene al "León de Collao" como colista absoluto de la Liga de Primera con ocho puntos.

El elenco penquista, que además quedó eliminado de la Copa de la Liga en fase de grupos, informó que la partida del estratego argentino se concretó "de mutuo acuerdo" entre las partes.

"Como club agradecemos el profesionalismo, compromiso y dedicación entregada durante su permanencia en Deportes Concepción, trabajando siempre con responsabilidad y convicción en beneficio de nuestros objetivos deportivos e institucionales", añadieron en un comunicado compartido en redes sociales.

Cabe recordar que el trasandino había arribado el conjunto lila en marzo, en reemplazo de Patricio Almendra, quien dio un paso al costado después de la séptima fecha del certamen, con el equipo ocupando desde entonces el último puesto de la tabla.

En sus casi dos meses al mando del cuadro sureño, Lemma dirigió un total de diez partidos, marchándose con un saldo de un triunfo, dos empates y siete derrotas.

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