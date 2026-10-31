Curicó Unido cerró su temporada con una goleada sobre Deportes Temuco

Curicó Unido le dijo adiós a la temporada 2026 con un contundente goleada por 4-1 sobre Deportes Temuco en el estadio La Granja, en el marco de la trigésima y última fecha de la Liga de Ascenso.

El cuadro tortero requirió de apenas un tiempo para doblegar a un opaco cuatro de La Araucanía, poniéndose por delante gracias a un doblete de Jorge Caroca (28' y 39'), además de las conquistas de Antonio Ramírez (24') y Leandro Benegas (34').

Por su parte, el gol del honor para el conjunto albiverde llegó recién en el epílogo del compromiso y fue obra del mediocampista argentino-chileno Diego Buonanotte mediante lanzamiento penal (89').

De esta manera, el combinado maulino terminó en el decimotercer puesto con 31 puntos, mientras el indio pije acabó duodécimo con cinco unidades más (36).

Es importante consignar que este fue el único pleito de Primera B que se disputó este fin de semana, ya que ninguno de los dos equipos luchaba por la permanencia o entrar en liguilla.

El resto de la jornada se completará recién a mediados de noviembre cuando se haya resuelto la apelación de San Marcos de Arica al castigo de desafiliación por presuntas irregularidades administrativas.

PURANOTICIA