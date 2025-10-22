Cuarteta masculina establece nuevo récord nacional en su estreno en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile

Este miércoles arrancó oficialmente el Mundial de Ciclismo Pista 2025 de Chile en el Velódromo de Peñalolén, y con una histórica jornada para el Team Chile.

Es que la cuarteta masculina integrada por Jacob Decar, Diego Rojas, Cristián Arriagada y Martín Mancilla estableció un nuevo récord nacional, pues si bien el elenco criollo culminó en el 14° lugar, registró un tiempo de 3:59.151, superando el anterior registro de 3:59.154 establecido en 2016 en Aguascalientes, México.

A las rondas eliminatorias avanzó Dinamarca con el mejor tiempo y también clasificaron los equipos de Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia, Alemania y Suiza.

Tras la competencia, Jacob Decar valoró lo realizado en su primera presentación. "Estábamos muy enfocados en el objetivo que teníamos, que era bajar los cuatro minutos. Lo logramos, trabajamos muy duro para eso y a pesar de que no estuvimos en las primeras posiciones, creo que es de donde tenemos que partir. Era el objetivo que teníamos hace muchos años y por fin se dio, y sobre todo que se haya dado acá en Santiago, en nuestra casa, creo que vale mucho más", expresó a radio ADN.

Sobre el competir en el país, el medallista de bronce en los Panamericanos de Santiago 2023 sostuvo: "Es algo hermoso, podía ver a mi familia en la galería, creo que eso me llena y me da una energía extra. Me da un poco de emoción, porque siempre han estado conmigo y ellos son los que saben cuánto esfuerzo hay atrás".

Por último, agregó: "Creo que en Chile partimos desde un peldaño mucho más abajo que los países europeos y si ellos trabajan, nosotros tenemos que trabajar el doble. Tenemos el hambre de seguir mejorando, es un equipo súper joven, pero que tiene mucha ambición y está muy enfocado. Todo el equipo está en la misma sintonía y queremos ir por más logramos hacer el récord y creo que solo es el inicio".

