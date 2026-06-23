Croacia se pone en carrera tras derrotar por la mínima a Panamá que se despide del Mundial

Panamá se despidió del Mundial tras caer por 1-0 ante Croacia, en un partido disputado en Toronto por el grupo J.

Los "canaleros" estuvieron cerca de llevarse al menos un punto, sin embargo, tras la derrota terminaron su participación en el certamen.

Recién en el tiempo añadido de la primera parte llegó el primer remate del equipo europeo: Martin Baturina conectó desde cerca del área, pero el arquero Orlando Mosquera respondió con una estirada para despejar el peligro.

Y en el complemento, Ante Budimir abrió el marcador a los 53 minutos tras aprovechar un centro preciso de Josip Stanisic

Finalmente, Panamá cayó por 1 a 0, sellando su despedida en fase de grupos en lo que fue su segunda participación en Copas del Mundo.

Los centroamericanos buscarán cerrar su presencia de la mejor manera ante Inglaterra este sábado 27, mientras que Croacia luchará por una clasificación ante Ghana, el mismo día.

(Imagen: FIFA)

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