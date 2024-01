Cristopher Toselli por llegada de nuevo entrenador a Universidad de Chile: "Yo creo que se darán mejor las cosas con Gustavo Álvarez"

En el plantel de Universidad de Chile derrochan confianza de que con la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de cara a esta temporada 2024 tendrán una mejor campaña que la pasada.

Así lo manifestó el portero Cristopher Toselli, quien en conversación con Las Últimas Noticias expresó: "Yo creo que se darán mejor las cosas con Gustavo Álvarez. Ganó un título (con Huachipato) y conoce el medio. Hay una base del equipo que él conoce. La meta es ser campeones y vamos por eso".

Sobre el año pasado con Mauricio Pellegrino, sostuvo: "En la segunda rueda, los rivales se dieron cuenta de eso (ser un equipo reactivo) y en su mayoría nos entregaron la opción de ser propositivos y ahí, en esa dinámica, nos faltó capacidad para jugar de esa forma. Después de cinco o seis derrotas aparecieron los fantasmas en el camarín, lo que había pasado con la U en los últimos años cuando estuvo peleando por no descender".

En cuanto a la salida del club de Cristóbal Campos, quien perdió la titularidad y fue acusado de un hecho de violencia de género, comentó: "Tengo la mejor opinión de Cristóbal como profesional. Siempre nos apoyamos y competimos lealmente por el puesto. Tuve relación con él más que con otros jugadores porque entrenábamos juntos. Había respeto mutuo, pero yo no soy de los que habla mucho fuera de la cancha. Adentro sí soy gritón porque vivo los partidos. Pero no me siento a conversar de la vida. Además con Cristóbal tengo una diferencia importante de edad".

Por último, Toselli dijo no sentir odiosidad por parte de la hinchada de Universidad Católica, club en el que se formó y jugó varias temporadas: "Yo creo que soy muy respetuoso siempre y esa enseñanza la tengo de Marcelo Bielsa. En 2009 jugué mi primer clásico contra Colo Colo y lo ganamos 1-0 con gol de Matías Rubio. Al terminar yo lo celebré muy efusivamente (contra los hinchas de Colo Colo). Al otro día fui a la selección y Bielsa me felicitó, pero me dijo que nunca más me burlara de un rival después de ganarle. Nunca más lo hice".

