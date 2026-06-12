Cristiano Ronaldo reconoce que Portugal jugó a media máquina contra Chile: "Lo normal no era estar al máximo nivel"

Antes de embarcarse junto al resto de la delegación de Portugal con rumbo a Norteamérica para competir en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo habló con los medios y dejó una sorpresiva declaración en referencia a la Selección chilena.

"CR7" dejó entrever que el combinado luso jugó a media máquina tanto contra la Roja como ante Nigeria, partidos que en ambos casos se impusieron por 2-1.

“Ha sido una preparación bastante buena, exigente. Hemos trabajado duro y lo normal no era, en estos dos partidos, estar al máximo nivel. Jugamos bien y ganamos bien”, sostuvo.

El actual jugador del Al-Nassr remarcó que "lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio (cuando debute Portugal en el Mundial). Cuando la intensidad aumente, la tensión subirá... ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones".

Con respecto a la chapa de candidato que se le ha dado al equipo, Ronaldo puntualizó que "dependerá de muchos factores. Estoy seguro de que saldrá bien. Lo más importante es empezar bien, quedar primero y a partir de ahí. El camino se construye caminando. Empezar bien es lo importante. Solo lo sabremos al final".

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