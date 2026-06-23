Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la goleada de Portugal ante Uzbekistán y encamina su avance en el Mundial

Cristiano Ronaldo se unió a la fiesta del Mundial con un doblete en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0.

A sus 41 años, el delantero sigue batiendo récords. Este martes, se convirtió en el único en haber marcado en seis copas mundiales y además, es el segundo jugador de más edad en marcar en un Mundial con 41 años y 138 días, solo superado por Roger Milla que marcó a los 42 años y 39 días con Camerún ante Rusia en 1994.

Para seguir haciendo historia solo necesitó seis minutos, tras aprovechar un centro que definió fuerte, seco y raso.

Con la calma conseguida tras la apertura del marcador, los "lusos" empezaron a jugar más sueltos.

El segundo gol vino de un tiro libre en el cual Cristiano se perfiló para patear, sin embargo, fue Nuno Mendes el que se encargó de ejecutar la falta y anotar.

La fiesta del atacante del Al-Nassr continuó tras una excelente habilitación de Bruno Fernandes. El nacido en Funchal, la capital de la isla de Madeira, marcaba el segundo de su cuenta personal.

En el complemento, los europeos siguieron marcando diferencias en el marcador tras un autogol del arquero Nematov, estampando el 4 a 0.

Cuando el partido se terminaba, otra jugada vertiginosa de Portugal terminó en un pase dentro del área que recibió Leao, el delantero del AC Milan pateó y clavó el balón en un ángulo para sellar la goleada por 5 a 0.

Con la victoria, los "lusos" suman 4 puntos y en la última fecha del grupo K se medirán ante Colombia, este sábado 27, por su parte, los asiáticos se medirán ante Congo el mismo día.

(Imagen: FIFA)

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