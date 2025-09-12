Cristian Garin será el encargado de abrir la serie ante Luxemburgo por la Copa Davis

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, llave que se disputará este fin de semana en el Court Central "Anita Lizana", donde el elenco criollo intentará quedarse con el cupo para las Qualifiers de la "Ensaladera de Plata".

El primero en saltar a la cancha será Cristian Garin (124° del ranking ATP), quien ante las bajas de Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (125°) quedó como primer singlista del conjunto nacional.

"Gago" arrancará las acciones a las 17:00 horas de este sábado, enfrentando a Aaron Gil Garcia (1.361°), número dos del representativo europeo.

Una vez que termine dicho compromiso, será el turno de Tomás Barrios (134°), quien se verá las caras por primera vez con Alex Knaff (668°).

La jornada dominical, en tanto, comenzará a las 16:00 horas con el encuentro de dobles entre la dupla chilena de Matías Soto (120° de la especialidad) y "Tomi" (310°) y el binomio compuesto por Knaff (751°) y Raphael Calzi (sin ranking).

Solo en caso de ser necesario, Garin y Barrios volverían a jugar para cerrar el cruce.

