Cristian Garin remonta y se instala en cuartos de final del Challenger de Antofagasta

Jornada triunfal la de este miércoles para el tenis chileno en el Challenger de Antofagasta. Es que a la victoria a primera hora de Tomás Barrios (137°) se sumó la de su compatriota Cristian Garin (125° del ranking ATP) para avanzar a los cuartos de final del certamen nortino.

Eso sí, a diferencia del chillanejo, quien consiguió un cómodo triunfo, el "Tanque", segundo cabeza de serie de la competencia, tuvo que remontar para vencer al qualy uruguayo Franco Roncadelli (401°) por parciales de 2-6, 6-1 y 6-1, tras una hora y 57 minutos de partido.

En el primer set, lo del nacido en Arica fue totalmente espantoso, porque fue un festival de errores no forzados y sin hacer mucho, el charrúa le pasó por encima con dos quiebres, en el segundo y octavo game.

En el segundo episodio "Gago" hizo borrón y cuenta nueva y apabulló a su rival. Quebró de entrada en el primer y tercer game para quedar 3-0 arriba. Y si bien entregó su envío en el cuarto juego, volvió a romper en el siguiente y selló la manga con otro break en el séptimo.

En el tercer y último capítulo el nacional aprovechó el envión y quebró en el cuarto y sexto game para luego sentenciar la victoria en el siguiente con su turno.

Con esto, Garin se sumó a Barrios en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta, donde enfrentará al ganador de la llave entre el libanés Hady habib (175°), sexto sembrado, y el qualy argentino Carlos María Zárate (904°), verdugo en primera ronda del nacional Daniel Núñez.

