Cristian Garin pierde sorteo y no pudo ingresar al cuadro principal del Masters de Madrid como lucky loser

Finalmente, Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) será el único chileno presente en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid.

Es que tras caer este martes frente al estadounidense Martin Damm (126°) en la última ronda de la qualy, Cristian Garin (85°) tampoco pudo ingresar al main draw en calidad de lucky loser (perdedor afortunado de las clasificaciones).

La mala fortuna del nacional en esta instancia fue terrible, porque al bajarse el británico Jack Draper, "Gago" iba a ir al sorteo de lucky loser con el argentino Marco Trungelliti (77°) como los dos mejores rankeados de la etapa previa, según establece el reglamento, por lo que las chances eran de un 50%.

Sin embargo, antes que finalizara la qualy también se bajó del cuadro principal el belga Raphael Collignon, lo cual obligó a que se sumara un tercer jugador como es el estadounidense Patrick Kypson (90°), pues así lo indican las bases cuando se retiran dos jugadores antes de que termine la qualy. Entonces, el sorteo determinó que ingresaran el trasandino y el norteamericano, y que Garin quedara fuera.

Con esto, el chileno tendrá que cruzar los dedos para que otro nuevo jugador del main draw se margine antes que finalice la primera ronda y recién ahí poder decir presente en la fase estelar.

De momento, el nacido en Arica saldría del top 100 en la actualización del lunes 4 de mayo, porque la próxima semana defendía 100 puntos por el título que conquistó el año pasado en la misma fecha en el Challenger de Mauthausen, cuando derrotó en la final a su compatriota Tomás Barrios, y no está anotado en ningún challenger (solamente como alternativa en Cagliari).

PURANOTICIA