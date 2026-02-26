Cristian Garin lucha hasta el final, pero queda eliminado en el Chile Open

Cristian Garin (93° ATP) no ha tenido meses felices. El fallecimiento de su padre ha mermado su rendimiento y al chileno le ha costado retomar su nivel.

Pero ahora está dando indicios de recuperación porque, pese a que quedó eliminado en los octavos de final del Chile Open que se disputa en San Carlos de Apoquindo, dejó en claro que poco a poco vuelve a ser competitivo.

Garin, de hecho, le dio gran lucha al argentino Sebastián Baéz (52°), campeón de la versión 2024 del torneo y finalista el año pasado quien lo venció esforzadamente por 7-6 (2), 1-6 y 75 en dos horas y 27 minutos.

El partido partió cerrado y, en el primer set, ambos de quebraron en una ocasión abriendo paso a una definición donde el argentino fue más preciso con su servicio.

En la segunda manga, en tanto, reapareció el Garin que todo el estadio San Carlos de Apoquindo quería ver. El tenista nacional manejó el partido, obligó a Baez a cometer errores, quebró dos veces y se llevó el set por un expresivo 6-1.

El último set fue claramente una lucha por no cometer errores. Ambos tenistas sabían que cualquier vacilación podría convertirse en un paso en falso.

Garin, cuyo servicio fue quebrado en el sexto juego, tuvo la capacidad emocional para devolver el gesto y quebrarle a Báez en el juego siguiente tras tener ocho puntos de quiebre.

No le alcanzó. Báez manejó mejor las emociones en el tramo final, se clasificó a los cuartos del Chile Open donde siempre es protagonista.

Garin, claro, se fue abatido. Pero con la convicción de que las cosas para él están mejorando.

