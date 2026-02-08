Cristian Garín explica su sorpresiva baja del ATP de Buenos Aires

Cristian Garín (92° del ranking ATP) entregó las razones de su sorpresiva baja del ATP 250 de Buenos Aires, torneo en el que estaba inscrito en el cuadro principal y donde debía debutar frente a su compatriota Tomás Barrios (112°).

La decisión se conoció pocos días después de la victoria de Chile sobre Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis, serie en la que Garin fue parte del equipo nacional. Su retiro del certamen argentino generó sorpresa, considerando que ya tenía rival definido y estaba habilitado para competir.

A través de sus redes sociales, el tenista nacional explicó que atraviesa un complejo momento personal, marcado por el fallecimiento de su padre a fines de enero, situación que lo llevó a replantear su calendario inmediato.

“En lo personal han sido dos semanas muy difíciles, pero estoy intentando salir adelante para volver a competir la próxima semana en Río de Janeiro y Santiago”, escribió el ariqueño, quien además aprovechó la instancia para felicitar a sus compañeros por el triunfo ante Serbia.

De esta manera, aún queda en duda la presencia de Garin en el ATP de Río de Janeiro (16 al 22 de febrero) y en el Chile Open, torneo que comenzará el próximo 23 de febrero, donde el chileno espera poder regresar a la competencia si las condiciones lo permiten.

PURANOTICIA