Cristian Garin derrota a Hady Habib y se instala en semifinales del Challenger de Antofagasta

Un triunfo sumamente sufrido fue el que logró Cristian Garin (125°) quien a la larga hizo pesar su condición de segundo favorito del Challenger de Antofagasta y avanzó a semifinales luego de eliminar al libanés Hady Habib (175°).

Para hacerlo, el chileno tuvo que reponerse después de un bajísimo segundo parcial y abrochó su paso a la siguiente instancia por 7-6 (11), 1-6 y 6-3 en dos horas y 27 minutos.

Ambos oponentes estuvieron particularmente imprecisos en el primer set y tras propinarse dos quiebres cada uno, todo se definió en un frenético tie break de más de veinte puntos, donde "Gago" sacó la mejor parte y se impuso por trece a once.

La historia, sin embargo, fue muy diferente en el segundo capítulo. El ariqueño se mostró muy errático con su saque, lo cual fue aprovechado por su rival asiático, quien consiguió dos rupturas para emparejar el encuentro con un inapelable 6-1.

En la última y decisiva manga, el "Tanque se complicó al inicio cuando Habib le devolvió un rompimiento en el tercer juego, pero recuperó la ventaja en el octavo game y sentenció su paso a la próxima instancia con un sufrido 6-3.

El futuro rival de Cristian Garin saldrá del cruce que protagonizarán su compatriota Tomás Barrios (137°) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (268°).

PURANOTICIA