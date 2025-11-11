Cristian Garin debutó con un trabajado triunfo en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100

Cristian Garin (105° del ranking ATP) hizo pesar su condición de quinto sembrado del Challenger de Montevideo, debutando con un trabajado triunfo sobre el argentino Andrea Collarini (273°).

Fueron poco más de dos horas de exigente lucha que tuvo que librar "Gago" para imponerse al trasandino, quien pese a levantar su nivel en el segundo parcial, no pudo evitar la victoria por 6-3 y 7-5 del ariqueño.

En el primer set, el nortino no solo se mostró sólido con su saque, sino que además aprovechó la oportunidad que le dio su adversario para quebrarle en un extenso cuarto juego, el cual le sirvió para encaminar un cómodo 6-3.

El segundo capítulo, en cambio, fue mucho más reñido. El "Tanque" consiguió un rompimiento de entrada y luego no pudo concretar rupturas en el tercer y quinto game, a pesar de sumar seis puntos de quiebre entre ambos.

A partir de ahí, Collarini vio la posibilidad de meterse nuevamente en el cotejo, recuperó su servició en el sexto juego e intercambió quiebres con el criollo en los dos games siguientes. Sin embargo, el exnúmero 17 del mundo recuperó la ventaja con otro rompimiento y aunque estuvo a punto de perder el saque, sacó adelante la tarea y selló su triunfo con un 7-5.

Esta victoria no solo le permitió a "Cris" instalarse en los octavos de final de la competición, sino que además, le sirvió para escalar hasta el 102° puesto del ranking en vivo, acortando distancia en su lucha por volver al top 100.

El rival de Cristian Garin en los octavos de final del certamen charrúa saldrá del choque que protagonizarán el argentino Alex Barrena (176°) y el estadounidense Tristan Boyer (144°).

