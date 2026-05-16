Cristian Garin cae en su último apronte antes de Roland Garros

Cristian Garin (104° ATP) no ha tenido buenos aprontes de cara al inicio la próxima semana de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

El chileno, tras su sorpresiva eliminación en el Challenger de Oeiras IV, donde defendía el título, pudo ingresar a la a qualy del ATP 500 de Hamburgo, en Alemania.

Pero ahí tampoco le fue bien.

Ello porque este sábado, Garin perdió en la primera ronda de la etapa clasificatoria del torneo ante el alemán Henri Squire (258°) con parciales de 1-6, 6-4 y 6-3.

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