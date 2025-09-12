Cristian Garay recibió firme respaldo de Presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP tras duras críticas desde Brasil

Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, salió en defensa del colegiado nacional Cristian Garay, quien ha sido objeto de durísimas críticas en Brasil luego del penal que cobró contra el Scratch ante Bolivia y que derivó en la victoria del conjunto altiplánico por 1-0.

En conversación con La Tercera, el ex réferi no dudó ni un segundo y aseguró que "es penal", desestimando los cuestionamientos que emitieron tanto el técnico Carlo Ancelotti como el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud.

Respecto a la jugada en particular, el otrora juez FIFA detalló que "después de la disputa existe un movimiento adicional de la pierna derecha del defensor brasileño que impacta la canilla izquierda del atacante boliviano".

En cuanto a los reclamos hacia su compatriota, Tobar puso paños fríos y reconoció que "esto pasa en todas partes del mundo cuando se sienten perjudicados. Hablé con él, está muy tranquilo".

Es importante consignar que con la pena máxima que pitó Garay no solo permitió la victoria de la Verde, sino que además posibilitó que los pupilos de Óscar Villegas se hicieran con el cupo para el repechaje al Mundial de 2026.

PURANOTICIA