Cris Martínez postuló a Gustavo Álvarez para dirigir a la Roja: "Trabaja súper bien y saca lo mejor de ti"

El viernes recién pasado, Huachipato se coronó como flamante campeón del fútbol chileno tras derrotar por 2-0 a Audax Italiano, superando en la tabla de ubicaciones a Cobresal, elenco que estuvo casi todo el torneo como líder exclusivo.

En diálogo con radio ADN, el delantero y referente del cuadro de la usina, Cris Martínez, repasó las claves que les permitieron alzarse con el título, haciendo hincapié en el trabajo realizado por el técnico Gustavo Álvarez.

"En la primera fecha, con la U, nos dijo que podíamos pensar que estaba loco, pero que pensaba que podíamos salir campeones, que vamos a ir paso a paso y que ese era el primero de 30 partidos a escalar juntos. Todos lo mirábamos callados. Desde entonces, trabajamos para ser campeón", comentó el atacante.

Pero el atacante no se quedó ahí y sostuvo que "ojalá algún día pueda llegar a la selección, trabaja súper bien y saca lo mejor de ti. Eso es su mérito. Es el mejor entrenador que me ha tocado en mi carrera".

Asimismo, subrayó que "mientras menos hablaran de nosotros, mejor. Cuando empezó la segunda rueda vi declaraciones que no me gustaron, pero al equipo se fortaleció. Decían que no teníamos pasta para ser campeón, pero empezamos a trabajar hace un año y entendíamos lo que el técnico quería".

Por último, Martínez reveló que ha tenido chances de llegar a los tres grandes, detallando que "en 2013 estuve a punto de llegar a Colo-Colo cuando estaba en San Luis y el 2017 tenía para llegar a la U. de Chile, tuve conversaciones con Hoyos. Cuando volví de México tuve para ir a la UC, pero tenía que tener la nacionalidad chilena".

