Corporación S. Wanderers califica de "señal preocupante y dolorosa" la pérdida de la sede para disputar la Intercontinental Sub 20

La Corporación Santiago Wanderers no quedó al margen de la noticia de que la Copa Intercontinental Sub 20 entre el cuadro porteño y el Real Madrid no se llevará a cabo en Valparaíso como se pretendía, sino en el estadio Santiago Bernabéu, recinto donde hace de local el elenco español.

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, la entidad acusó que lo sucedido "es una señal preocupante y dolorosa para Santiago Wanderers, para Valparaíso y para el fútbol chileno".

En esa misma línea, acusaron que "esto demuestra el escaso peso político y deportivo que hoy tienen Conmebol, ANFP y Santiago Wanderers SADP para defender los intereses del club, de su gente y del deporte chileno frente a los grandes poderes del fútbol internacional. Incluso teniendo en cuenta que Pablo Milad no sólo es presidente de la ANFP, sino también vicepresidente de Conmebol".

Para cerrar, subrayaron que "la pérdida de esta sede no puede ser presentada como un simple cambio logístico. Es una derrota política que expone, una vez más, la debilidad y fragilidad del fútbol chileno en el concierto sudamericano e internacional".

Es importante consignar que la edición de 2026 del certamen será la primera en disputarse en suelo europeo después de cuatro años ininterrumpidos desarrollándose en territorio americano.

PURANOTICIA