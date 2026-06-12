Corea del Sur reaccionó a tiempo y derrotó a República Checa en su estreno mundialista

Corea del Sur comenzó con el pie derecho la Copa Mundial 2026 tras superar a República Checa por 2-1 en un reñido partido disputado en el Estadio Guadalajara, en el cierre de la primera jornada del Grupo A, donde México ya había vencido a Sudáfrica.

El conjunto asiático fue quien manejo los tiempos del partido y dominó el balón, aunque el trabajo físico y la pelota parada trabajada de su rival hicieron peligrar su triunfo.

Durante una primera parte con pocas situaciones de peligro, los comandados por Hong Myung-bo tuvieron la más clara por intermedio de Son Heung-Min, quien definió de zurda con un remate en la puerta del área que se fue cerca del palo.

Ya en el complemento, Son volvió a inquietar a la defensa checa tras definir al cuerpo luego de una rápida salida del portero Matěj Kovář. Sin embargo, la sorpresa llegó en el minuto 55 cuando Vladimír Coufal lanzó un potente centro al área y Ladislav Krejčí apareció por sorpresa para convertir el primero del partido con un cabezazo.

El golpe encontró respuesta inmediata en el equipo asiático. A los 67 minutos, Kang In-lee entregó un pase exquisito y Hwang In-beom tuvo la lucidez necesaria para enganchar dentro del área, dejar el arco a su merced y definir con un golazo que puso la igualdad.

Si bien, 10 minutos más tarde República Checa pudo recuperar la ventaja, pero el cabezazo de Tomáš Souček fue anulado por posición adelantada.

Ya en el cierre, cuando todo apuntaba al empate, nuevamente el juego colectivo de Corea del Sur hizo la diferencia. Un pase en profundidad encontró a Hwang en velocidad, este envío el centro y Oh Hyeon-gyu apareció en el área para definir el partido a los 80 minutos.

Con este resultado, el equipo asiático se posiciona con tres puntos, al igual que México, rival al que se enfrentará el próximo jueves 18 de junio. Chequia, por su parte, buscará reponerse ante Sudáfrica el mismo 18 de junio.

PURANOTICIA