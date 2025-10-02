Córdova alza la voz y responde a críticas por nivel de la Roja en el Mundial Sub-20: "Es súper injusto"

Después de caer por 2-0 frente a Japón, la Selección chilena Sub-20 tendrá que jugarse la clasificación a los octavos de final del Mundial que se disputa en nuestro país en el partido de este viernes ante Egipto en el Estadio Nacional, donde necesita al menos conseguir un empate para avanzar a la siguiente fase.

Este jueves, el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, anticipó el crucial duelo ante los africanos y, de paso, salió al paso de los críticos con su rendimiento como DT.

"Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar", expresó el estratego sobre el rival.

"Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios".

Sobre los duros cuestionamientos por el nivel de juego del combinado nacional, sostuvo: "Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases. Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos".

"Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es a largo plazo", sentenció.

