Coquimbo vence en la agonía a U. La Calera que se estanca en zona de descenso en la Liga de Primera

En un apasionante compromiso disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, Unión La Calera dejó escapar la igualdad en el último suspiro y perdió por 2-1 ante Coquimbo Unido, desaprovechando una oportunidad de oro para abandonar la zona de descenso.

La escuadra "cementera" llegaba con la misión de seguir acumulando unidades para abandonar la zona roja, impulsados por la victoria de la jornada anterior ante Deportes Concepción, resultado que les había permitido alcanzar en puntaje a los clubes que hoy mantienen la categoría. Por la vereda del frente, el elenco "pirata" aterrizó en la cancha con el objetivo de retomar la senda del triunfo luego de su reciente empate frente a Ñublense, buscando además un impulso anímico de cara a sus próximos desafíos en la Copa Libertadores.

Los primeros pasajes del duelo estuvieron marcados por una alta intensidad. Apenas a los 6 minutos, Nicolás Avellaneda debió lucirse con una doble intervención para ahogar los gritos de gol de Francisco Salinas y Lukas Soza. La réplica del anfitrión no tardó en llegar: a los 14', un potente remate de Sebastián Sáez forzó la reacción del portero Diego Sánchez con sus manos, y poco después, a los 17', un tiro libre servido por Kevin Méndez rozó la portería visitante.

Pese a este prometedor inicio, el ritmo de las acciones decayó progresivamente. Las reiteradas infracciones cometidas por ambas escuadras y una serie de tiros de esquina desaprovechados terminaron por diluir el juego, ofreciendo un espectáculo de bajo nivel para los simpatizantes que se congregaron en el recinto de la zona interior de la región de Valparaíso.

Durante el complemento, el control de las acciones pasó a manos del conjunto local, generando las oportunidades más nítidas en los minutos 50 y 55. No obstante, las modificaciones tácticas ordenadas por el técnico Hernán Caputto en el cuadro filibustero rindieron frutos rápidamente. A los 63', Pablo Rodríguez, quien llevaba pocos minutos en cancha, inauguró el marcador al conectar en absoluta soledad un preciso centro enviado por Cristian Zavala hacia el corazón del área.

El tanto forastero empujó a los caleranos a intensificar sus ataques para conseguir la paridad. En pleno asedio ofensivo, se desató la polémica: el entrenador Martín Cicotello y sus pupilos reclamaron airadamente una supuesta mano en el área del zaguero rival Sebastián Cabrera. Sin embargo, el juez central Miguel Araos decidió desestimar la pena máxima, una sanción que pudo haber alterado el destino del compromiso.

Ya en tiempo de adición, la esperanza renació para los dueños de casa cuando el "Sacha" Sáez logró igualar el tanteador a los 90+2', inyectando un envión anímico de último minuto. La alegría, sin embargo, fue efímera. Apenas dos minutos más tarde (90+4'), Lucas Pratto aprovechó la nula reacción de la zaga local y despachó un violento remate de derecha que decretó el 2-1 final a favor de la visita.

Gracias a esta victoria, los nortinos escalaron a la sexta ubicación de la tabla al sumar 16 puntos, quedando a una distancia de cuatro unidades del puntero, Deportes Limache. En la otra cara de la moneda, la escuadra roja lamentó la pérdida de un punto vital y se mantuvo estancada en la penúltima posición de la clasificación, registrando solamente diez unidades.

El calendario venidero marca que Coquimbo Unido deberá trasladarse para enfrentar a Deportes Tolima el próximo martes a las 22:00 horas por la Copa Libertadores. Posteriormente, el domingo 3 de mayo a las 17:30 horas, regularizará su situación en el campeonato local midiéndose ante Colo-Colo. Por su parte, Unión La Calera tendrá que visitar a Audax Italiano el sábado dos a las 12:30 horas, en un duelo válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma (Cristián Gutiérrez, 73'), Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto (Joan Cruz, 73'); Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Maximiliano Fernández, 73'); Matías Campos López (Francisco Pozzo, 61'). (DT: Martín Cicotello)

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani (Salvador Cordero, 76'), Alejandro Camargo (Dylan Glaby, 60'), Benjamín Chandía (Pablo Rodríguez, 60'); Cristian Zavala, Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 70'), Alejandro Azócar (Luis Riveros, 60'). (DT: Hernán Caputto)

Árbitro: Miguel Araos

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, Coquimbo

PURANOTICIA