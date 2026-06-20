Coquimbo Unido y Palestino debutan con goleadas en la Copa Chile

En el arranque de la jornada sabatina de Copa Chile, Coquimbo Unido y Palestino arrancaron su participación en le torneo propinándole holgadas goleadas a Deportes Iquique y Magallanes, respectivamente.

El elenco pirata se hizo fuerte como dueño de casa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se impuso a los dragones celestes por 3-0, gracias a las conquistas de Gino Alfaro (18'), Pablo Rodríguez (49') y Lucas Pratto (58').

De esta manera, el Barbón se instaló en el segundo puesto del Grupo A con los mismos tres puntos de Deportes Limache, rival que enfrentará este martes a las 15 horas.

Por su parte, la escuadra de Tarapacá se mantiene en la cima con cuatro unidades, mientras que su archirrival San Marcos de Arica aparece como colista con apenas un positivo.

En el otro duelo duelo de la jornada, el conjunto de colonia no tuvo piedad con el Manojito de Claveles en el estadio Municipal de La Cisterna y lo derrotó por un contundente marcador de 4-1.

Los baisanos obtuvieron ventaja gracias a un doblete de Gonzalo Tapia (36' y 67'), un tanto de Albert Gómez de penal (44') y un autogol de Matías Vásquez (58'). La visita, en tanto, descontó a través de Santiago Coronel (90').

Así, el Tino Tino se situó en la segunda ubicación del Grupo G con tres unidades, seis menos que el líder Deportes Santa Cruz, que anoche venció a Audax Italiano. La Academia, en cambio, quedó en última posición sin haber sumado puntaje todavía.

El martes a las 20:30 horas, Palestino se verá las caras con los tanos en un compromiso atrasado de la primera fecha.

PURANOTICIA