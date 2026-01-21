Coquimbo Unido y Deportes Limache definen al segundo finalista de la Supercopa

El martes arrancó de manera oficial la temporada 2026 del fútbol chileno con el partido donde Universidad Católica derrotó por 4-2 a Huachipato para clasificar a la final de la Supercopa.

Y este miércoles se definirá al segundo finalista del torneo, cuando Coquimbo Unido enfrente a Deportes Limache a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El cuadro "pirata" afronta el cotejo en calidad de campeón de la Liga de Primera. Eso sí, el conjunto nortino llega con un equipo diferente, debido a que figuras como Cecilio Waterman, Cristian Zavala, Bruno Cabrera, Matías Palavecino y el técnico Esteban González dejaron el club.

Sin embargo, el elenco aurinegro se reforzó con nombres como Lucas Pratto y Guido Vadalá, además del técnico Hernán Caputto y derrotó en amistoso de pretemporada a Deportes Concepción y empató con Huachipato.

En tanto, Deportes Limache llega al compromiso en calidad de finalista de la Copa Chile y buscará dar la sorpresa en el inicio de la temporada.

El conjunto "tomatero" se reforzó con figuras como Joaquín Montecinos y Jean Meneses, mientras que el fin de semana pasado venció a Everton en la Noche Oro y Cielo.

