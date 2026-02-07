Coquimbo Unido volvió a los abrazos y superó con claridad a Palestino

El vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, recuperó la memoria este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y consiguió su primer triunfo del Campeonato Nacional tras imponerse por 3-1 a Palestino, que mostró un bajo nivel futbolístico en el puerto pirata.

Luego de la sorpresiva derrota en el estreno ante Universidad de Concepción, los aurinegros salieron decididos a reivindicarse ante su público. Tras un inicio equilibrado, el local comenzó a tomar el control del partido y abrió la cuenta a los 18 minutos, cuando Guido Vadalá aprovechó un pase largo, se internó en el área y sorprendió al arquero Sebastián Pérez con un remate al primer palo.

El dominio coquimbano se mantuvo y volvió a reflejarse en el marcador gracias a un potente cabezazo de Luis Riveros, quien conectó un preciso centro de Juan Cornejo desde la izquierda para ampliar la ventaja. El primer tiempo tuvo además la expulsión de Elvis Hernández (40’) y la lesión de Dixon Pereira, tras una acción revisada por el VAR que no fue sancionada como penal.

Pese a contar con un hombre más en gran parte del segundo tiempo, Palestino mostró escasa claridad ofensiva y apenas inquietó al arco rival. Recién a los 72 minutos, el conjunto árabe logró descontar mediante un cabezazo de Nelson Da Silva, que le dio una breve ilusión al elenco visitante.

Sin embargo, la reacción fue inmediata y apenas tres minutos después, Manuel Fernández sentenció el partido para los dirigidos por Hernán Caputto, sellando el 3-1 definitivo. Con este resultado, Coquimbo Unido escaló al tercer lugar con tres puntos, mientras que Palestino cayó al 12° puesto con una sola unidad. En la próxima fecha, los árabes recibirán a Universidad de Chile y los piratas visitarán a su clásico rival, Deportes La Serena.

