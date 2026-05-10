Coquimbo Unido no supo sentarse al lado de Colo Colo tras empate con Huachipato

Coquimbo Unido tenía la gran oportunidad de alcanzar a Colo Colo en el liderazgo del grupo A de la Copa de la Liga para así llegar este miércoles prácticamente a definir la clasificación a las semifinales con el cuadro albo.

Para que ello pasara, los nortinos debían imponerse este domingo a Huachipato en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero no lo lograron porque el encuentro terminó 2-2 tras un encuentro de emociones varias.

Así es porque, pese a presentarse con un equipo alternativo, suplente o B (denominaciones todas no consideradas por el entrenador Hernán Caputto) los piratas fueron de entrada superiores a sus rivales acereros.

A los 9 minutos, el conjunto local abrió la cuenta con un cabezazo del paraguayo Luis Riveros tras un córner de Sebastián Cabrera.

De ahí para adelante Coquimbo Unido exhibió completo dominio del partido, aunque sólo pudo ensanchar las cifras con un penal ejecutado por Pablo Rodríguez (28’).

Huachipato parecía, más que derrotado, confuso, sin ideas.

Pero tuvo una porque en los descuentos del primer tiempo se inspiró a través de toques de primera para que Álvaro Abarzúa lograra un sorpresivo descuento.

Ese tanto varió el sentido del encuentro porque Huachipato dejó constancia de que podía hacer daño y eso fue debilitando la confianza de los dueños de casa.

Y los malos augurios se dieron para Coquimbo Unido porque en medio de su incapacidad para alargar el marcador, nuevamente Huachipato tuvo una jugada para marcar: un gran remate nuevamente de Abarzúa que selló la igualdad.

Así, el grupo A de la Copa de la Liga quedó ahora liderado por Colo Colo (10 puntos), seguido de Coquimbo Unido (8), Huachipato (5) y Deportes Concepción (1).

Coquimbo Unido (2)

Gonzalo Flores; Dilan Escobar, Elvis Hernández, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Salvador Cordero (Matías Zepeda, 74’); Pablo Rodríguez (Alejandro Camargo, 65’); Alejandro Azócar (Nicolás Johansen, 65’), Luis Riveros (Gino Alfaro, 82’) y Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 74’). DT: Hernán Caputto.

Huachipato (2)

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil (Maicol León, 60’), Rafael Caroca, Benjamín Mellado, Lucas Vásquez (Maximiliano Osorio, 46’); Santiago Silva, Claudio Sepúlveda (Javier Cárcamo, 74’), Ezequiel Cañete (Sebastián Malgarejo, 60’); Juan Figueroa (Mario Briceño, 60’), Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa. DT: Jaime García.

Copa de la Liga (Fecha 5) Grupo A.

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Luis Riveros (CQ, 9’), Pablo Rodríguez (CQ, 28’) de penal y Álvaro Abarzúa (H, 45’ y 68’).

Árbitro: Claudio Díaz.

Público: 2.386 personas.

PURANOTICIA