Coquimbo Unido avanza a la final de la Copa de la Liga tras vencer en penales a Unión La Calera

Coquimbo Unido se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Liga luego de superar en una emocionante definición a penales a Unión La Calera.

Los Piratas contaban con la ventaja del triunfo por 1-0 que obtuvieron en la ida, y tenían la opción de sumar su segundo título de la temporada, luego de haber ganado la Supercopa en enero, cuando derrotaron por lanzamientos penales a la Universidad Católica. Mientras los Cementeros deseaban borrar el mal presente del Campeonato Nacional, donde son los últimos de la tabla.

Desde el inicio los locales mostraron sus deseos de abrochar rápidamente la victoria. A los siete minutos, un tiro libre ejecutado por Cristián Zavala derrotó al golero Nicolás Avellaneda, pero el árbitro Héctor Jona consideró que el atacante Luis Riveros, que tuvo participación en la jugada, estaba fuera de juego.

A los 20', nuevamente Zavala fue protagonista. Un desborde desde la derecha fue conectado en una palomita por Pablo Rodríguez, pero el horizontal le negó el grito de gol.

Recién a los 27' tuvo la primera de peligro Unión La Calera. Daniel Gutiérrez, pero no pudo concretar estando muy cerca del arco.

El partido siguió con una dinámica muy disputada, aunque las ocasiones de gol concretas no se hacían presentes. Y el reloj comenzó a jugar en contra de los Cementeros, por lo que se posicionaron en el terreno de los Piratas, y a los 86' un desborde desde la derecha no pudo ser despejado por la última línea del equipo del "Barbón". Matías Campos López los anticipó y anotó la apertura de la cuenta, que los llevó a los tiros penales.

En la definición, Diego Sánchez se erigió como figura, ya que contuvo tres tiros, contra los dos de Avellaneda, para el triunfo desde los doce pasos por 5-4, y que mete a los piratas en una nueva final.

Coquimbo Unido (0): Diego Sánchez, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas, Juan Cornejo (63’ Sebastián Cabrera), Manuel Fernández, Alejandro Camargo (88’ Lucas Pratto), Pablo Rodríguez (63’ Salvador Cordero), Sebastián Galani, Cristián Zavala, Luis Riveros (74’ Alejandro Azócar), Nicolás Johansen (74’ Facundo Pons). DT: Hernán Caputto.

Unión La Calera (1): Nicolás Avellaneda, Chrisopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Camilo Moya (80’ Joan Cruz), Carlo Villanueva (60’ Bayron Oyarzo), Juan Manuel Requena, Kevin Méndez, Francisco Pozzo (87’ Yonathan Andía), Martín Hiriart (60’ Matías Campos López). DT: Martín Cicotello.

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (6.145 espectadores)

Gol: 86’ Matías Campos López 0-1

Penales: Coquimbo 5–4 Unión La Calera

Sebastián Galani (COQ) 1-0 / Kevin Méndez (ULC, lo perdió) 1-0/ Cristián Zavala (COQ, lo perdió) 1-0 / Christopher Díaz (ULC) 1-1 / Sebastián Cabrera (COQ, lo perdió) 1-1 / Joan Cruz (ULC, lo perdió) 1-1 / Lucas Pratto (COQ) 2-1 / Bayron Oyarzo (ULC) 2-2 / Diego Sánchez (COQ) 3-2/ Matías Campos López (ULC) 3-3 / Salvador Cordero (COQ) 4-3 / Yonathan Andía (ULC) 4-4 / Facundo Pons (COQ) 5-4 / Cristián Gutiérrez (ULC, lo perdió) 5-4.

Árbitro: Héctor Jona

PURANOTICIA