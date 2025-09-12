Coquimbo sigue firme como puntero tras remontar ante Ñublense y da otro paso hacia el título

Con un gol en tiempo adicional, Coquimbo Unido derrotó 2-1 a Ñublense de Chillán en un duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera, disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Esteban González suma 11 victorias consecutivas, consolidándose en la cima del torneo y acercándose al sueño de obtener su primera estrella.

En cuanto al trámite del partido, el primer tiempo fue cerrado y con escasas ocasiones de peligro. La única aproximación clara llegó en el minuto 34; tras un saque lateral, Sebastián Galani remató sorpresivamente desde la banda derecha. El portero Nicola Pérez contuvo a medias y el balón se le escabulló entre las piernas, siendo despejado en la línea por un defensor chillanejo.

En el complemento, los aurinegros tuvieron la primera llegada clara en el minuto 54. Matías Palavecino, tras una jugada colectiva, ingresó al área y remató de zurda, pero su disparo se fue por sobre el travesaño.

Pese al dominio local, fue Ñublense quien abrió la cuenta. En el minuto 68, tras una triangulación entre Matías Plaza y Patricio Rubio, este último habilitó magistralmente a Lorenzo Reyes, quien definió con un toque sutil ante la salida de Diego Sánchez para marcar el 0-1.

Coquimbo reaccionó con cambios ofensivos y se volcó al ataque. A los 82’, tras una jugada iniciada por Palavecino, Cristián Zavala centró con precisión y Nicolás Johansen conectó de cabeza para el empate parcial.

El puntero siguió insistiendo y en el 90+1 Johansen estuvo a punto de marcar, pero su remate se fue apenas desviado. Minutos después, un disparo de Zavala fue desviado al córner.

Tras ese tiro de esquina servido por Palavecino, el panameño Cecilio Waterman conectó de cabeza en el área chica; tras una mala salida de Pérez, el balón terminó en el arco. Finalmente, el tanto fue registrado como autogol del defensor Pablo Calderón, decretando el 2-1 definitivo para el cuadro barbón de la IV Región.

Con esta victoria, Coquimbo Unido llegó a 54 puntos, reforzando su condición de líder exclusivo y ampliando su ventaja sobre Palestino, segundo con 39 unidades. En tanto, Ñublense quedó en la décima posición con 39 puntos.

En la próxima fecha, los "piratas" visitarán a Colo-Colo en el estadio Monumental, mientras que los chillanejos serán forasteros ante Universidad Católica en el Claro Arena, ambos encuentros programados para el fin de semana del 19 de octubre.

Cabe recordar que, debido a las Fiestas Patrias y al Mundial sub-20, la Liga de Primera entrará en un receso de más de 30 días.

Coquimbo Unido - 2

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Elvis Hernández, Juan Cornejo (Sebastián Cabrera 71’); Martín Mundaca (Benjamín Chandía 46’), Alejandro Camargo (Nicolás Johansen 71’), Sebastián Galani; Cristián Zavala (Alejandro Azócar 90+6), Matías Palavecino, Cecilio Waterman (Salvador Cordero 90+6). DT: Esteban González.

Ñublense - 1

Nicola Pérez; Jovany Campusano (Rodrigo González 63’), Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Diego Sanhueza; Esteban Valencia, Lorenzo Reyes, Federico Mateos (Matías Plaza 62’); Gabriel Graciani (Carlos Labrín 90’), Patricio Rubio (Gonzalo Sosa 80’), Lucas Molina (Bayron Oyarzo 63’).

DT: Ronald Fuentes. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo

Árbitro: Juan Lara.

IMÁGENES:

PURANOTICIA