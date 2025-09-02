Coquimbo responde con molestia a dichos de Córdova sobre jugadores del club: "No compartimos sus juicios deportivos"

Coquimbo Unido no se guardó nada y salió a responder con firmeza los dichos del director técnico de la Selección chilena, Nicolás Córdova, quien entregó sus razones para no considerar a jugadores del puntero de la Liga de Primera en la nómina de la Roja para la última doble fecha de las Clasificatorias.

En conferencia de prensa, el estratego reconoció que estaban siguiendo de cerca al lateral derecho Francisco Salinas y al extremo izquierdo Benjamín Chandía, piezas claves en el cuadro aurinegro, pero aseguró que "hay futbolistas con mejor presente en sus puestos".

Mediante una carta firmada por el presidente del club, Jorge Contador, desde el elenco "pirata" subrayaron que si bien "respetamos plenamente su independencia para definir a los jugadores convocados (...) no compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas".

"Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno -o, como él mismo ha señalado, "fuera de tiempo"-, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados", agregaron en el escrito.

Asimismo, el mandamás del conjunto filibustero planteó que "con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña".

Cabe recordar que Coquimbo Unido es el líder exclusivo del certamen criollo con 53 puntos, 14 más que Palestino y 15 por sobre Universidad de Chile, ambos con un partido menos.

