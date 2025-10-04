Copiapó se impuso en su visita a Recoleta y quedó como líder del Ascenso

Ante poco más de 350 personas en el estadio Municipal Leonel Sánchez, Deportes Copiapó derrotó por la cuenta mínima al local Deportes Recoleta, alzándose momentáneamente como líder de la Liga de Ascenso.

Aunque el dueño de casa controló las acciones en el primer tiempo, fue la visita quien tuvo la ocasión más clara para abrir la cuenta, pero se encontró con las manos seguras del portero Jaime Vargas (39'), quien fue convocado por Nicolás Córdova para el amistoso de la Selección chilena ante Perú.

El León de Atacama siguió presionando en la segunda mitad y finalmente rompió con la paridad en el minuto 61, cuando Thomas Jones le arrebató el balón al defensa y definió por bajo ante el achique del guardameta.

De esta forma, el conjunto nortino trepó hasta el primer puesto del torneo con 45 puntos, a la espera de lo que ocurra en el duelo de Universidad de Concepción, que quedó como sublíder con 43 unidades. Los albiazules, en cambio, se estancaron en el décimo puesto con 33 positivos.

El próximo sábado a las 17:30 horas Deportes Copiapó recibirá a San Marcos de Arica. Deportes Recoleta, en tanto, se verá las caras con San Luis a contar de las 20:00 del lunes 13.

